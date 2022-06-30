Заболотный ответил на вопрос, сможет ли он стать лучшим бомбардиром РПЛ
«При Березуцком, как и ранее при Федотове, тоже мог стать лучшим бомбардиром. Как даст судьба. Если не будет травм, то всё будет в моих руках», — цитирует Заболотного «Чемпионат».
«Зенит» 29 июня нанёс разгромное поражение московскому ЦСКА в товарищеском матче (3:0). Петербургский клуб одержал три победы подряд в межсезонье.
15 июня Владимир Федотов заменил на посту главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого.
Ранее Зайнутдинов рассказал, как в ЦСКА восприняли назначение Федотова.