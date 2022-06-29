Хавбек «Торпедо» Рязанцев: главная задача на сезон — обыграть «Спартак»

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Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал о главной цели в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Хавбек «Торпедо» Рязанцев: главная задача на сезон — обыграть «Спартак»
  • РИА Новости

«Меня с детства всегда учили, что задача на сезон — обыграть «Спартак». Конечно, игры с «Динамо», «Спартаком», «Локомотивом» будут очень интересными», — цитирует Рязанцева «Матч ТВ».

По его словам, «Торпедо» не будет отказываться от того футбола, который команда показывала в прошлом сезоне. Он подчеркнул, что автозаводцам будет необходимо адаптироваться к скоростям в РПЛ.

35-летний Рязанцев в мае подписал новый однолетний контракт с «Торпедо». В 89 матчах за московский клуб во всех турнирах хавбек забил восемь мячей и отдал 23 результативные передачи.

Ранее спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин рассказал о переговорах с защитником «Спартака» Ильёй Кутеповым.

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