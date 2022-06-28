В «Торпедо» сообщили, в каком случае подпишут контракт с Кутеповым

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Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин рассказал о переговорах с защитником «Спартака» Ильёй Кутеповым.

«У Ильи Кутепова действующий до конца месяца контракт со «Спартаком», поэтому это был дружеский визит — проведать ребят, посмотреть на команду. Мы пообщались. Если нормально пройдет медосмотр, Илья с 1-го числа станет нашим футболистом», — приводит слова Ляпина «Спорт-Экспресс».

Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл 114 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Напомним, что «Торпедо» в сезоне-2022/23 выступит в Российской премьер-лиге.

Ранее в «Пари НН» рассказали об интересе к Кутепову.

 

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