В «Пари НН» рассказали об интересе к Кутепову

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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Ильи Кутепова в команду.
В «Пари НН» рассказали об интересе к Кутепову
  • РИА Новости

«Кутепов находится в поле зрения у нашей селекционной службы, но не больше. Общаемся с игроком, но не могу сказать, что Илья близок к переходу», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл 114 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Торпедо» уже предложило Кутепову контракт.

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