СЭ: Кутепов может продолжить карьеру в «Торпедо»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов может продолжить карьеру в «Торпедо».

По информации «Спорт-Экспресс», «Торпедо» сделало предложение Кутепову. Отмечается, что, по словам агента футболиста, игроком также интересуются клубы из Турции.

Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл 114 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Напомним, что «Торпедо» в сезоне-2022/23 выступит в Российской премьер-лиге.

Ранее Александр Мирзоян высказался об уходе защитника Ильи Кутепова из «Спартака».