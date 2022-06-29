Промес — о победе над «Балтикой»: мы постоянно прибавляем

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу красно-белых в товарищеском матче над калининградской «Балтикой».

«Мне кажется, что есть улучшения. Особенно сегодня мне понравился первый тайм. Мы постепенно прибавляем. У команды новая тактика. Но для меня она не в новинку. Но важнее не то, как мы располагаемся, а то, как мы действуем с мячом», — цитирует Промеса «Спорт-Экспресс».

Он не стал оценивать уровень игры Антона Зиньковского, который перешёл в «Спартак» этим летом.

«Мы не так много времени провели вместе на поле. Но уверен, что со временем всё будет отлично», — добавил голландский хавбек.

Игра, которая прошла на базе красно-белых в подмосковной Тарасовке, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (5-я и 8-я минуты). Также мяч забил Михаил Игнатов (36-я). У «Балтики» отличились Ян Казаев (58-я) и Иван Остоич (74-я).

Следующий контрольный матч столичная команда проведёт 2 июля с красноярским «Енисеем».

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что «Евраз» может купить клуб.