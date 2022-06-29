«Спартак» обыграл «Балтику» в товарищеском матче
- РИА Новости
Игра, которая прошла на базе красно-белых в подмосковной Тарасовке, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (5-я и 8-я минуты). Также мяч забил Михаил Игнатов (36-я). У «Балтики» отличились Ян Казаев (58-я) и Иван Остоич (74-я).
Следующий контрольный матч столичная команда проведёт 2 июля с красноярским «Енисеем».
Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что «Евраз» может купить клуб.