«Спартак» обыграл «Балтику» в товарищеском матче

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Московский «Спартак» на своём поле нанёс поражение калининградской «Балтике» в товарищеском матче.
«Спартак» обыграл «Балтику» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на базе красно-белых в подмосковной Тарасовке, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (5-я и 8-я минуты). Также мяч забил Михаил Игнатов (36-я). У «Балтики» отличились Ян Казаев (58-я) и Иван Остоич (74-я).

Следующий контрольный матч столичная команда проведёт 2 июля с красноярским «Енисеем».

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что «Евраз» может купить клуб.

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