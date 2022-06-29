Алберто попрощался с «Зенитом» после перехода в «Коринтианс»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто, перешедший в бразильский «Коринтианс» на правах аренды, попрощался с петербургским клубом.

«До скорой встречи, «Зенит», — написал форвард в соцсетях.

Бразильский нападающий стал игроком петербургского клуба в январе. За команду из Санкт-Петербурга Алберто провёл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене 21-летнего футболиста на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Ивана Куарежмы да Силвы и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.

Ранее Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, подтвердил, что его клиент станет игроком «Зенита».