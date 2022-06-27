Агент сообщил, что футболист «Сочи» Кассьерра согласовал контракт с «Зенитом»
«Матео Кассьерра согласовал контракт с «Зенитом», — цитирует Араоза «Чемпионат».
До этого появились слухи, что «Зенит» готов заплатить €5 млн за колумбийского форварда.
Кассьерра перешёл в «Сочи» в августе 2021 года. Он провёл за команду 23 матча, забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее президент бразильского футбольного клуба «Коринтианс» Дуилио Монтейру Алвес прокомментировал информацию о скором переходе в команду нападающего «Зенита» Юри Алберто.