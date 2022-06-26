Президент «Коринтианса»: мы хотим видеть у себя Алберто, но ещё ничего не решено

Президент бразильского футбольного клуба «Коринтианс» Дуилио Монтейру Алвес прокомментировал информацию о скором переходе в команду нападающего «Зенита» Юри Алберто.

«Я считаю Юри Алберто потрясающим нападающим. Не сомневаюсь, что он подошёл бы любому клубу мира: ему 21 год, он отличный футболист. Конечно, мы хотим видеть его у себя, но ещё ничего не решено», — приводит слова Дуилио ESPN.

По словам президента клуба, руководство пытается усилить команду, но он не хочет говорить о незавершённых сделках, чтобы не вызвать у фанатов чрезмерных ожиданий.

Бразильский нападающий стал игроком «Зенита» в январе 2022 года. За команду из Санкт-Петербурга Алберто провёл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее в «Зените» отреагировали на новость об аренде Ивана и Густаво Мантуана из «Коринтианса».