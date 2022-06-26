В «Зените» отреагировали на новость об аренде Ивана и Мантуана из «Коринтианса»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной аренде вратаря «Коринтианса» Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.
В «Зените» отреагировали на новость об аренде Ивана и Мантуана из «Коринтианса»
  • РИА Новости

«Мы не комментируем процесс переговоров, мы говорим только о его результатах. Ещё ничего не понятно до конца», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Как сообщал Globo Esporte, «Зенит» достиг соглашения об аренде голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

Уточняется, что срок аренды составит один год. По условиям соглашения вместо них в «Коринтианс» отправится нападающий «Зенита» Юри Алберто. Мантуан и Иван присоединятся к российскому клубу после 13 июля.

СМИ сообщали, что Алберто подписал контракт с «Коринтиансом». Бразилец накануне удалил упоминание о «Зените» из профиля соцсети.

Алберто стал игроком «Зенита» в январе 2022 года, перейдя из бразильского «Интернасьонала». За команду из Санкт-Петербурга он провёл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о трансфере в санкт-петербургский клуб из московского «Спартака».

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