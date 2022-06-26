Globo Esporte: «Зенит» согласовал с «Коринтианс» условия аренды Ивана и Мантуана

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Санкт-петербургский «Зенит» арендует двух футболистов бразильского «Коринтианса».

«Зенит» достиг соглашения об аренде голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана, сообщает Globo Esporte.

Уточняется, что срок аренды составит один год. По условиям соглашения взамен в «Коринтианс» отправится нападающий «Зенита» Юри Алберто. Мантуан и Иван присоединятся к российскому клубу после 13 июля.

СМИ сообщали, что Алберто подписал контракт с «Коринтиансом». Бразилец накануне удалил упоминание о «Зените» из профиля соцсети.

Алберто стал игроком «Зенита» в январе 2022 года, перейдя из бразильского «Интернасьонала». За команду из Санкт-Петербурга он провёл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

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