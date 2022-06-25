Алберто удалил упоминание о «Зените» из профиля соцсети

Бразильский журналист Фабио Алейшу заметил, что форвард «Зенита» Юри Алберто удалил из профиля в соцсети все упоминания о санкт-петербургской команде.

Алберто удалил в своих социальных сетях информацию о том, что он игрок «Зенита», а также поменял фотографию профиля, на которой он уже без футболки клуба, отметил Алейшу в своём Twitter.

По информации СМИ, футболист на следующей неделе должен пройти медицинский осмотр. Срок соглашения рассчитан на один сезон, зарплата игрока составит более €180 тыс. в месяц.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может обменять нападающего Алберто на двух игроков бразильского «Коринтианса».