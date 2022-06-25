Источник: «Зенит» обменяет Алберто на двух игроков «Коринтианса»
По информации журналиста Фабио Алейшо, решение по обмену будет принято 25 июня.
СМИ сообщали, что футболист на следующей неделе должен пройти медицинский осмотр в «Коринтиансе». Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон, зарплата игрока составит более €180 тыс. в месяц.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее в «Зените» опровергли информацию о договорённости с «Коринтиансом» об аренде Алберто.