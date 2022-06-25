Источник: «Зенит» обменяет Алберто на двух игроков «Коринтианса»

«Зенит» может обменять нападающего Юри Алберто на двух игроков бразильского «Коринтианса».

По информации журналиста Фабио Алейшо, решение по обмену будет принято 25 июня.

СМИ сообщали, что футболист на следующей неделе должен пройти медицинский осмотр в «Коринтиансе». Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон, зарплата игрока составит более €180 тыс. в месяц.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о договорённости с «Коринтиансом» об аренде Алберто.