Бакаев — о переходе в «Зенит»: поначалу были проблемы с взаимопониманием с партнёрами

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о трансфере в петербургский клуб из московского «Спартака».

«Конечно, я запомню первый гол за «Зенит» на всю жизнь, я очень рад. Самое главное — взаимопонимание с партнерами, а это у меня становится всё лучше с каждой тренировкой. В первую неделю с этим было не очень», — цитирует Бакаева пресс-служба «Зенита».

По словам Бакаева, его физическое состояние становится лучше и лучше с каждым днём.

«Тренеры нас постепенно подводят к сезону», — заключил он.

Бакаев перешёл в «Зенит» в июне на правах свободного агента. Футболист подписал контракт по схеме «3 + 1». В товарищеском матче с «Сочи» 25 июня он забил дебютный мяч за «Зенит».

Ранее Сергей Семак оценил дебют Бакаева в матче с «Пари НН».