В ФФККР отказались комментировать информацию о просмотре Дэвис и Смолкина в США
- РИА Новости
«Информацию от блогеров не комментируем», — цитирует Ермолину РИА Новости.
По информации The Skating Lesson, представители организации встретились с фигуристами 25 и 26 июня.
В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.
Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил о скором возвращении тренера в Россию.