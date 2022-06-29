В ФФККР отказались комментировать информацию о просмотре Дэвис и Смолкина в США

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Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина отказалась комментировать информацию о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин собираются пройти просмотр в Федерации фигурного катания США.
В ФФККР отказались комментировать информацию о просмотре Дэвис и Смолкина в США
  • РИА Новости

«Информацию от блогеров не комментируем», — цитирует Ермолину РИА Новости.

По информации The Skating Lesson, представители организации встретились с фигуристами 25 и 26 июня.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил о скором возвращении тренера в Россию.

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