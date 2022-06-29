В ФФККР отказались комментировать информацию о просмотре Дэвис и Смолкина в США

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина отказалась комментировать информацию о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин собираются пройти просмотр в Федерации фигурного катания США.

РИА Новости