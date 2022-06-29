Черчесов считает, что на матче за Суперкубок России соберётся полный стадион

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями перед матчем за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Зенит» — «Спартак» — отличная вывеска, соберётся полный стадион. Имею представление, что многие клубы проводят сборы в России, каждый по-своему готовится к старту. Очень многое будет зависеть от того, кто как войдёт в сезон, кто какие цели на него ставит», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 19:00 мск.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее нападающий красно-белых Квинси Промес рассказал, как команда готовится к матчу Суперкубок.