Фигуристки Тутберидзе поддержат ЦСКА в товарищеском матче с «Зенитом»

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что фигуристки группы Этери Тутберидзе поддержат армейцев в товарищеском матче с петербургским «Зенитом».
Фигуристки Тутберидзе поддержат ЦСКА в товарищеском матче с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«Уже сегодня вечером Дарья Усачёва, Майя Хромых и Евгения Тарасова придут на матч с «Зенитом» поболеть за армейский клуб», — цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

Встреча между сине-бело-голубыми и ЦСКА пройдёт 29 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00.

28 июня российские фигуристки команды Тутберидзе посетили тренировку красно-синих.

Ранее Брейдо рассказал, что футболисты команды могут посетить тренировку фигуристок группы Тутберидзе.

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