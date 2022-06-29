Фигуристки Тутберидзе поддержат ЦСКА в товарищеском матче с «Зенитом»
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«Уже сегодня вечером Дарья Усачёва, Майя Хромых и Евгения Тарасова придут на матч с «Зенитом» поболеть за армейский клуб», — цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».
Встреча между сине-бело-голубыми и ЦСКА пройдёт 29 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00.
28 июня российские фигуристки команды Тутберидзе посетили тренировку красно-синих.
Ранее Брейдо рассказал, что футболисты команды могут посетить тренировку фигуристок группы Тутберидзе.