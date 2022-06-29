Зайнутдинов: ЦСКА должен брать первое место в РПЛ

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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о целях армейцев на сезон-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Зайнутдинов: ЦСКА должен брать первое место в РПЛ
  • РИА Новости

«Мы должны брать первое место в чемпионате России, потому что ЦСКА всегда должен быть первым. Если это получится, то только тогда я скажу, что доволен прошедшим годом», — цитирует Зайнутдинова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2021/22 красно-синие заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

24-летний полузащитник перешёл в столичный клуб в 2020 году. В прошлом сезоне он провёл 26 матчей за армейцев и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Фенербахче» Мерт Хакан Яндаш может продолжить карьеру в ЦСКА.

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