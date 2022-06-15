Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов: братья Березуцкие хорошо справились с работой в клубе
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«В первый свой год на тренерском мостике, на мой взгляд, справились достаточно хорошо. Это прекрасный опыт, но нужно чемпионство», — цитирует Чепчугова «Спорт-Экспресс».
15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.
По итогам сезона-2021/22 красно-синие заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 50 очков.
Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев оценил работу братьев Березуцких в ЦСКА.