Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов: братья Березуцкие хорошо справились с работой в клубе

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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал уход Алексея и Василия Березуцких из армейского клуба.
Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов: братья Березуцкие хорошо справились с работой в клубе
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«В первый свой год на тренерском мостике, на мой взгляд, справились достаточно хорошо. Это прекрасный опыт, но нужно чемпионство», — цитирует Чепчугова «Спорт-Экспресс».

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

По итогам сезона-2021/22 красно-синие заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 50 очков.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев оценил работу братьев Березуцких в ЦСКА.

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