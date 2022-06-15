Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов: братья Березуцкие хорошо справились с работой в клубе

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал уход Алексея и Василия Березуцких из армейского клуба.

«В первый свой год на тренерском мостике, на мой взгляд, справились достаточно хорошо. Это прекрасный опыт, но нужно чемпионство», — цитирует Чепчугова «Спорт-Экспресс».

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

По итогам сезона-2021/22 красно-синие заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 50 очков.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев оценил работу братьев Березуцких в ЦСКА.