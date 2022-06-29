Михаил Кержаков рассказал, при каких обстоятельствах продлил контракт с «Зенитом»

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему решил продлить контракт с клубом.

«В конце сезона у меня и правда были мысли о том, стоит ли вообще продолжать карьеру, но повлиял звонок Александра Медведева. Сообщил, что я нужен команде», — цитирует Кержакова Sport24.

15 июня сине-бело-голубые сообщили о продлении до конца сезона-2022/23 контракта с 35-летним голкипером.

Вратарь является воспитанником «Зенита». В сезоне-2021/22 за петербургский клуб он провёл 25 матчей.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной аренде вратаря «Коринтианса» Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.