Михаил Кержаков рассказал, при каких обстоятельствах продлил контракт с «Зенитом»

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Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему решил продлить контракт с клубом.
Михаил Кержаков рассказал, при каких обстоятельствах продлил контракт с «Зенитом»
  • РИА Новости

«В конце сезона у меня и правда были мысли о том, стоит ли вообще продолжать карьеру, но повлиял звонок Александра Медведева. Сообщил, что я нужен команде», — цитирует Кержакова Sport24.

15 июня сине-бело-голубые сообщили о продлении до конца сезона-2022/23 контракта с 35-летним голкипером.

Вратарь является воспитанником «Зенита». В сезоне-2021/22 за петербургский клуб он провёл 25 матчей.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной аренде вратаря «Коринтианса» Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

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