Ухов: в спорте принёс бы больше пользы, но из-за дисквалификации нельзя

Российский прыгун в высоту Иван Ухов рассказал, что вернулся бы в спорт помогать спортсменам.

«В спорте я всю жизнь, наверное, принёс бы там намного больше пользы. Но сначала мне было нельзя из-за дисквалификации, потом одно за другим потянулось. Мне было бы интересно помогать молодым ребятам», — цитирует Ухова Sports.ru

Ухов, завоевавший золото Олимпиады-2012 в прыжках в высоту, и Школина, ставшая бронзовым призёром Игр в аналогичной дисциплине, были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы на четыре года.

Ранее чемпионка мира среди юниоров в прыжках в высоту Наталья Спиридонова оценила выступление Александры Трусовой на Неделе лёгкой атлетики в «Лужниках».