Уайт: на данный момент у нас нет боя для Чимаева

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что у организации пока нет боя для шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«На данный момент у нас нет боя для Чимаева, но мы над этим работаем. Мы пытаемся организовать бой ему, мы пытаемся организовать бой Диазу. Посмотрим, получится ли свести этих бойцов в октагоне», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бое на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее Чимаев высказался о победе российского боксёра Артура Бетербиева в титульном поединке с Джо Смитом — младшим из США.