Уайт: на данный момент у нас нет боя для Чимаева
- AP
«На данный момент у нас нет боя для Чимаева, но мы над этим работаем. Мы пытаемся организовать бой ему, мы пытаемся организовать бой Диазу. Посмотрим, получится ли свести этих бойцов в октагоне», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бое на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.
Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.
Ранее Чимаев высказался о победе российского боксёра Артура Бетербиева в титульном поединке с Джо Смитом — младшим из США.