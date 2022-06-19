Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о победе российского боксёра Артура Бетербиева в титульном поединке с Джо Смитом — младшим из США.

«Бетербиев лучший», — написал Чимаев в социальных сетях.

Бетербиев 19 июня в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» одержал победу над Смитом. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко отметил, что Бетербиев сломал Смита, как только тот начал активно драться с россиянином.