Чимаев — о победе Бетербиева над Смитом: Артур лучший 

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о победе российского боксёра Артура Бетербиева в титульном поединке с Джо Смитом — младшим из США.
Чимаев — о победе Бетербиева над Смитом: Артур лучший 
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«Бетербиев лучший», — написал Чимаев в социальных сетях.

Бетербиев 19 июня в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» одержал победу над Смитом. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко отметил, что Бетербиев сломал Смита, как только тот начал активно драться с россиянином.

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