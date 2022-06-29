Геркус: если Абрамович купит «Спартак», это будет хорошей новостью для нашего футбола

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию, что московский клуб может быть приобретён акционерным обществом «Евраз», ключевым акционером которого является Роман Абрамович.
Геркус: если Абрамович купит «Спартак», это будет хорошей новостью для нашего футбола
  • РИА Новости

«Роман Абрамович очень сильно любит футбол, не может без него. «Спартак» — это большой бренд, большой стадион, столица нашей страны, клуб с историей и массой болельщиков. Всё возможно в этой жизни. Если это случится, это будет очень хорошей новостью для нашего футбола», — цитирует Геркуса РИА Новости.

В феврале российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. Абрамович сразу же передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

27 июня было объявлено, что Леонид Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, что московский клуб может быть приобретён акционерным обществом «Евраз».

 

 

 

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