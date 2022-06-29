Геркус: если Абрамович купит «Спартак», это будет хорошей новостью для нашего футбола
- РИА Новости
«Роман Абрамович очень сильно любит футбол, не может без него. «Спартак» — это большой бренд, большой стадион, столица нашей страны, клуб с историей и массой болельщиков. Всё возможно в этой жизни. Если это случится, это будет очень хорошей новостью для нашего футбола», — цитирует Геркуса РИА Новости.
В феврале российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. Абрамович сразу же передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».
27 июня было объявлено, что Леонид Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.
Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, что московский клуб может быть приобретён акционерным обществом «Евраз».