Геркус: если Абрамович купит «Спартак», это будет хорошей новостью для нашего футбола

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию, что московский клуб может быть приобретён акционерным обществом «Евраз», ключевым акционером которого является Роман Абрамович.

«Роман Абрамович очень сильно любит футбол, не может без него. «Спартак» — это большой бренд, большой стадион, столица нашей страны, клуб с историей и массой болельщиков. Всё возможно в этой жизни. Если это случится, это будет очень хорошей новостью для нашего футбола», — цитирует Геркуса РИА Новости.

В феврале российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. Абрамович сразу же передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

27 июня было объявлено, что Леонид Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, что московский клуб может быть приобретён акционерным обществом «Евраз».