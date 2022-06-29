Дариуш: UFC хочет организовать бой Махачева и Оливейры

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бенейл Дариуш высказался о своём будущем в промоушене.

«Оливейра сейчас не чемпион, и он хочет драться с Макгрегором, но UFC хочет организовать ему бой с Махачевым, что оставляет меня в подвешенном состоянии», — цитирует Дариуша MMA Junkie.

Он добавил, что если Ислам Махачев будет драться с Чарльзом Оливейрой, то он должен будет провести поединок с Дастином Порье.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее сообщалось, что Уайт планирует организовать поединок между Махачевым и Дариушем.