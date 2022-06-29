Абдель-Азиз считает, что Махачев и Анкалаев станут чемпионами UFC в 2022 году
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«Скорее всего, Ислам Махачев и Магомед Анкалаев станут чемпионами в этом году. Они тоже из маленького города Махачкалы», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.
26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.
13 марта Анкалаев победил бразильца Тиаго Сантоса на UFC Fight Night 203. Для россиянина эта победа стала 17-й в карьере. Также на его счету значится одно поражение.
Ранее сообщалось, что Уайт планирует организовать поединок между Махачевым и Дариушем.