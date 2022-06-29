Бэйл дебютирует в MLS в дерби с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий клуба Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес» Гарет Бэйл в скором времени дебютирует в новой лиге.

Футболист выйдет на поле 8 июля в дерби с «Лос-Анджелес Гэлакси». Ожидается, что игрок в скором времени присоединится к команде, чтобы начать подготовку к матчу.

Соглашение между Бэйлом и клубом заключено по схеме «1 + 1».

1 июня Гарет Бэйл покинул мадридский «Реал». Он присоединился к королевскому клубу в 2013 году. За всё время футболист провёл 258 матчей в составе сливочных, забил 106 мячей и отдал 67 голевых передач.

Ранее Гарет Бэйл прокомментировал переход в «Лос-Анджелес».