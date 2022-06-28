Бэйл прокомментировал переход в «Лос-Анджелес»

Валлийский нападающий Гарет Бэйл высказался о переходе в клуб Главной лиги футбола (МЛС) «Лос-Анджелес».

«Я очень рад этому переходу. Это подходящее место для меня и моей семьи в данный этап карьеры», — передаёт пресс-служба клуба.

Соглашение между Бэйлом и клубом заключено по схеме «1 + 1».

1 июня Гарет Бэйл сообщил, что покидает мадридский «Реал». Он присоединился к королевскому клубу в 2013 году. За всё время футболист провёл 258 матчей в составе сливочных, забил 106 мячей и отдал 67 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Асенсио за €35 млн.