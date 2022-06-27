Источник: «Реал» готов продать Асенсио за €35 млн
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Об этом сообщает Goal.com.
Интерес к футболисту проявляют «Милан» и «Ливерпуль». Руководство «Реала» готово рассмотреть предложения в районе €35 млн. Испанский клуб принял такое решение, так как футболист настаивает на повышении заработной платы со следующего сезона.
В сезоне-2021/22 Асенсио провёл 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал две результативные передачи. Соглашение полузащитника с испанским клубом рассчитано до 2023 года.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может продолжить карьеру в мадридском «Реале».