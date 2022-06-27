Источник: «Реал» готов продать Асенсио за €35 млн

«Реал» готов продать полузащитника Марко Асенсио в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Goal.com.

Интерес к футболисту проявляют «Милан» и «Ливерпуль». Руководство «Реала» готово рассмотреть предложения в районе €35 млн. Испанский клуб принял такое решение, так как футболист настаивает на повышении заработной платы со следующего сезона.

В сезоне-2021/22 Асенсио провёл 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал две результативные передачи. Соглашение полузащитника с испанским клубом рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может продолжить карьеру в мадридском «Реале».