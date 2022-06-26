The Sun: Салах может перейти в «Реал» за €70 млн

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) после покупки форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса приянло решение продать нападающего сборной Египта. Цена трансфера составит €70 млн, сообщает The Sun.

30-летний египетский форвард в сезоне-2021/22 в 51 матче во всех турнирах забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее в «Баварии» отреагировали на информацию о переходе Криштиану Роналду.





