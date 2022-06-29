Кудряшов: спорт — это и есть политика

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Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался об отстранении отечественных команд от участия в международных турнирах.

«Жаль, что не получилось закончить карьеру в сборной по-другому. Но ничего страшного — есть моменты важнее футбола. На деле спорт — это и есть политика. А слова ФИФА, УЕФА и МОК оказались обыкновенной ложью», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».

Кудряшов провёл за сборную 48 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

27 июня футболист завершил карьеру в сборной России. Из-за отстранения ФИФА подопечные Валерия Карпина не приняли участия в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре. УЕФА также отстранил российские команды от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Фёдор Кудряшов сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

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