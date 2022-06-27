Кудряшов заявил, что не вернётся в состав сборной России

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

«Со сборной я закончил. Мне в следующем году 36. Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно: я игрок не такого уровня. Тем более есть молодые ребята посильнее», — приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что после того, как Россию начали отовсюду отстранять, а паралимпийцам запретили выступать на Олимпиаде в Пекине, он понял, что национальная сборная не попадёт на ЧМ-2022.

Кудряшов провёл за сборную 48 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что РФС ведёт переговоры о товарищеском матче осенью со сборной Саудовской Аравии.