Кудряшов заявил, что не вернётся в состав сборной России

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Защитник сборной России Фёдор Кудряшов сообщил о завершении карьеры в национальной команде.
Кудряшов заявил, что не вернётся в состав сборной России
  • РИА Новости

«Со сборной я закончил. Мне в следующем году 36. Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно: я игрок не такого уровня. Тем более есть молодые ребята посильнее», — приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что после того, как Россию начали отовсюду отстранять, а паралимпийцам запретили выступать на Олимпиаде в Пекине, он понял, что национальная сборная не попадёт на ЧМ-2022.

Кудряшов провёл за сборную 48 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что РФС ведёт переговоры о товарищеском матче осенью со сборной Саудовской Аравии.

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