В Оренбургской области планируют создать академию футбола

Власти Оренбургской области совместно с компанией «Газпром добыча Оренбург» намерены создать академию футбола для подготовки игроков основной команды.

«Совместно с компанией «Газпром добыча Оренбург» планируем создать в регионе академию футбола. Новая академия станет базой для подготовки игроков команды, наших собственных звёзд футбола. Сейчас определяем участок, где разместится такой крупный комплекс», — написал губернатор области Денис Паслер в Telegram-канале.

Напомним, что «Оренбург» занял третье место в ФНЛ и в рамках стыковых матчей за право играть в РПЛ встретился с «Уфой». Общий счёт матчей — 4:3 в пользу оренбургской команды. Таким образом, клуб вернулся в высшую лигу спустя два года.

В первом туре РПЛ «Оренбург» сыграет с «Крыльями Советов».

Ранее нападающий клуба Дмитрий Воробьёв рассказал о неудачном отрезке своей карьеры во время выступления за «Сочи».