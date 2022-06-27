Нападающий «Оренбурга» Воробьёв: после перехода в «Сочи» началась чёрная полоса в карьере

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв рассказал о неудачном отрезке своей карьеры во время выступления за «Сочи».

«После перехода в «Сочи» у меня началась чёрная полоса в карьере, болел много, потом пошли травмы частые. Из-за этого не проявил себя, не показал во всей красе», — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

По его словам, на данный момент есть небольшое повреждение, но со второго сбора начинает работу в общей группе. Он также надеется, что сможет набрать форму к началу сезона РПЛ.

«Оренбург» занял третье место в ФНЛ и в рамках стыковых матчей за право играть в РПЛ встретился с «Уфой». Общий счёт матчей — 4:3 в пользу оренбургской команды. Таким образом, клуб вернулся в высшую лигу спустя два года.

«Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее в «Оренбурге» рассказали об условиях аренды полузащитника «Спартака» Оганесяна.