В «Оренбурге» рассказали об условиях аренды полузащитника «Спартака» Оганесяна

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал новость о предстоящем трансфере полузащитника «Спартака» Степана Оганесяна.

«Достигнуты все договорённости. Он переходит к нам в аренду. Почему не полноценный трансфер? Наше внутренне дело, мы так решили. Аренда с правом выкупа на один год», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

По его словам, все формальности соглашения соблюдены, но контракт он пока не подписывал.

Оганесян выступает за «Спартак» с 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист выступал за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и сыграл в 35 матчах, в которых забил шесть мячей.

«Оренбург» занял третье место в ФНЛ и в рамках стыковых матчей за право играть в РПЛ встретился с «Уфой». Общий счёт матчей — 4:3 в пользу оренбургской команды. Таким образом, клуб вернулся в высшую лигу спустя два года.

Ранее «Оренбург» подписал контракт с игроком молодёжной сборной Боснии и Герцеговины.