«Оренбург» подписал контракт с игроком молодёжной сборной Боснии и Герцеговины
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Клуб заключил соглашение с 20-летним Башичем, сообщает пресс-служба российской команды.
Хавбек в сезоне-2021/22 в 31 матче за «Зриньски» забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.
Трансфермаркет оценивает Башича в €800 тыс.
20-летний хавбек выступает за молодёжную сборную Боснии и Герцеговины.
Ранее в «Оренбурге» рассказали, почему не поддержали расширение РПЛ до 18 команд.