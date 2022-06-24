«Оренбург» подписал контракт с игроком молодёжной сборной Боснии и Герцеговины

Полузащитник молодёжной сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич стал игроком «Оренбурга».

Клуб заключил соглашение с 20-летним Башичем, сообщает пресс-служба российской команды.

Хавбек в сезоне-2021/22 в 31 матче за «Зриньски» забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Трансфермаркет оценивает Башича в €800 тыс.

20-летний хавбек выступает за молодёжную сборную Боснии и Герцеговины.

Ранее в «Оренбурге» рассказали, почему не поддержали расширение РПЛ до 18 команд.