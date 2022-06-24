«Оренбург» подписал контракт с игроком молодёжной сборной Боснии и Герцеговины

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Полузащитник молодёжной сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич стал игроком «Оренбурга».
«Оренбург» подписал контракт с игроком молодёжной сборной Боснии и Герцеговины
  • globallookpress.com
  • © JÃ–Rgen Jarnberger/Keystone Press Agency

Клуб заключил соглашение с 20-летним Башичем, сообщает пресс-служба российской команды.

Хавбек в сезоне-2021/22 в 31 матче за «Зриньски» забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Трансфермаркет оценивает Башича в €800 тыс.

20-летний хавбек выступает за молодёжную сборную Боснии и Герцеговины.

Ранее в «Оренбурге» рассказали, почему не поддержали расширение РПЛ до 18 команд.

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