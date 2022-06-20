В «Оренбурге» рассказали, почему не поддержали расширение РПЛ до 18 команд

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, почему клуб не поддержал идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Мы посовещались с руководством клуба и пришли к выводу, что стоит проголосовать за 16 команд. Ещё не успели прийти в лигу, а уже страхуемся — нам это не нужно», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

20 июня на заочном собрании клубы РПЛ выступили против расширения лиги до 18 команд. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23.

Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказал мнение, что решение о возможном увеличении числа клубов в РПЛ должно исходить от Российского футбольного союза (РФС).