Осинькин рассказал о планах «Крыльев Советов» в летнее трансферное окно

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился, как будет выстраиваться трансферная политика самарского клуба в летнее трансферное окно.

«Мы надеемся, что трансферы будут, пытаемся заменить наших лидеров. Наша задача — найти игроков такого возраста, которые будут голодные до футбола и способны прогрессировать. Мы постараемся создать им условия», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

Ранее Антон Зиньковский перешёл из самарского клуба в «Спартак», Владислав Сарвели продолжил карьеру в «Сочи».

«Крылья Советов» в сезоне-2021/22 набрали 41 очко и расположились на восьмом месте.

Ранее Осинькин высказался о трансфере полузащитника Зиньковского в московский «Спартак».