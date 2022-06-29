Осинькин рассказал о планах «Крыльев Советов» в летнее трансферное окно

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился, как будет выстраиваться трансферная политика самарского клуба в летнее трансферное окно.

«Мы надеемся, что трансферы будут, пытаемся заменить наших лидеров. Наша задача — найти игроков такого возраста, которые будут голодные до футбола и способны прогрессировать. Мы постараемся создать им условия», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

Ранее Антон Зиньковский перешёл из самарского клуба в «Спартак», Владислав Сарвели продолжил карьеру в «Сочи».

«Крылья Советов» в сезоне-2021/22 набрали 41 очко и расположились на восьмом месте.

Ранее Осинькин высказался о трансфере полузащитника Зиньковского в московский «Спартак».

 

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