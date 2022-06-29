Осинькин рассказал о планах «Крыльев Советов» в летнее трансферное окно
«Мы надеемся, что трансферы будут, пытаемся заменить наших лидеров. Наша задача — найти игроков такого возраста, которые будут голодные до футбола и способны прогрессировать. Мы постараемся создать им условия», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.
Ранее Антон Зиньковский перешёл из самарского клуба в «Спартак», Владислав Сарвели продолжил карьеру в «Сочи».
«Крылья Советов» в сезоне-2021/22 набрали 41 очко и расположились на восьмом месте.
Ранее Осинькин высказался о трансфере полузащитника Зиньковского в московский «Спартак».