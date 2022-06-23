Осинькин: Зиньковский способен стать лидером «Спартака»

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о трансфере полузащитника Антона Зиньковского в московский «Спартак».
Осинькин: Зиньковский способен стать лидером «Спартака»
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«Именно сейчас он достиг максимального прогресса. У Антона есть характер, чтобы стать лидером в таком большом клубе, как «Спартак». Он идёт туда играть и доказывать, я надеюсь и уверен, что он сможет стать лидером московской команды», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Осинькин добавил, что «Спартак» для Зиньковского — хороший вызов. Тренер дал понять, что ему не обидно терять лучшего ассистента Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Полузащитник будет выступать за московскую команду под номером 17.

Ранее стала известна месячная зарплата Зиньковского.





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