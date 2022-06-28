Циципас пробился во второй круг Уимблдона-2022

Греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на Уимблдонском турнире.

Циципас победил Александера Ричарда из Швейцарии в четырёх сетах со счётом 7:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра продолжалась 3 часа 34 минуты.

Греческий теннисист реализовал шесть брейк-пойнтов из 16. На счету Ричарда четыре реализованных брейк-пойнта из 15.

Следующим соперником Циципаса станет Джордан Томпсон (Австралия).

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее Берреттини снялся с Уимблдона из-за положительного теста на коронавирус.