Берреттини снялся с Уимблдона из-за положительного теста на коронавирус

Итальянский теннисист Маттео Берреттини заявил, что вынужден сняться с Уимблдонского турнира из-за положительного теста на коронавирус.

«Я с разбитым сердцем объявляю, что мне нужно отказаться от Уимблдона из-за положительного теста на COVID-19. У меня нет слов, чтобы описать разочарование, которое я чувствую. Мечта на этот год закончилась, но я вернусь сильнее», — написал Берреттини в своих социальных сетях.

По его словам, несмотря на несерьёзность симптомов, он решил сделать ещё один тест, чтобы защитить здоровье остальных спортсменов и участников турнира. Он также поблагодарил всех за поддержку.

28 июня Берреттини должен был сыграть с чилийцем Кристьяном Гарином.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее хорватский теннисист Марин Чилич снялся с Уимблдонского турнира — 2022 из-за коронавируса.