Чилич снялся с Уимблдона из-за коронавируса
В своих социальных сетях теннисист рассказал, что получил положительный тест на коронавирус. Он добавил, что собирался восстановиться к турниру, но всё ещё плохо себя чувствует.
В первом круге игрок должен был сыграть с американцем Маккензи Макдональдом. Вместо хорвата на Уимблдоне выступит португалец Нуну Боргес.
Напомним, что российские спортсмены не принимают участия на турнире из-за отстранения со стороны организаторов.
Ранее Новак Джокович одержал победу в матче первого круга Уимблдонского турнира.