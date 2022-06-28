Чилич снялся с Уимблдона из-за коронавируса

Ховартский теннисист Марин Чилич снялся с Уимблдонского турнира — 2022.

В своих социальных сетях теннисист рассказал, что получил положительный тест на коронавирус. Он добавил, что собирался восстановиться к турниру, но всё ещё плохо себя чувствует.

В первом круге игрок должен был сыграть с американцем Маккензи Макдональдом. Вместо хорвата на Уимблдоне выступит португалец Нуну Боргес.

Напомним, что российские спортсмены не принимают участия на турнире из-за отстранения со стороны организаторов.

Ранее Новак Джокович одержал победу в матче первого круга Уимблдонского турнира.