Сборные Израиля и Англии сыграют в финале юношеского чемпионата Европы по футболу

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Сборная Израиля обыграла команду Франции в полуфинальном матче юношеского чемпионата Европы по футболу среди игроков до 19 лет.

Матч прошёл на стадионе «MOL-Арена» в городе Дунайска-Стреда (Словакия) и завершился победой израильской команды со счётом 2:1.

На 29-й минуте защитник сборной Франции Сулейман Туре забил мяч в свои ворота. На 57-й минуте полузащитник Эль-Ям Канцепольски удвоил преимущество сборной Израиля. На 62-й минуте забитым мячом отличился французский форвард Алан Виржиниус.

Ранее сообщалось, что сборная России планирует сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией.

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