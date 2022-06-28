Чемпионат: жена Мозеса выступает против возвращения футболиста в «Спартак»

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Супруга полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса не хочет, чтобы он возвращался в Россию.
Чемпионат: жена Мозеса выступает против возвращения футболиста в «Спартак»
  • РИА Новости

«Мозес объясняет «Спартаку», что есть несколько причин, по которым он пока не может вернуться в расположение клуба. Жена футболиста не хочет отпускать его обратно в Россию. Решение о будущем полузащитника не принято», — сообщает «Чемпионат».

23 июня Мозес не вернулся в расположение клуба.

Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провёл за клуб 33 матча, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее в «Спартаке» сообщили о прекращении сотрудничества с одним из спонсоров.

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