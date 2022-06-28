Гершкович — о назначении Абаскаля: в решениях «Спартака» нет никакой логики

Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Давно ничего вразумительного от «Спартака» не жду, нет в принимаемых там решениях никакой логики и последовательности. Пригласили сейчас этого испанца Абаскаля. Он не знает ни нашего менталитета, ни нашего футбола, не имеет опыта», — цитирует Гершковича «Матч ТВ».

33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Гершкович прокомментировал решение Ашота Хачатурянца покинуть пост главы Российской премьер-лиги (РПЛ).