Гершкович — об уходе Хачатурянца: сыграли роль личные причины или взгляды на будущее

Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович прокомментировал решение Ашота Хачатурянца покинуть пост главы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Всё это достаточно неожиданно. Вероятно, сыграли роль какие-то личные причины или взгляды на будущее. Ничто другое ухода главы РПЛ не предвещало. Были намеки, полунамёки», — цитирует Гершковича «Матч ТВ».

53-летний футбольный функционер в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

По информации СМИ, Хачатурянц планирует открыть собственную футбольную академию.

Ранее в «Торпедо» назвали неожиданностью уход Хачатурянца с поста главы РПЛ.