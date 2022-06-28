«Оренбург» выступил с заявлением после продления дисквалификации Обухова
- РИА Новости
«Футбольный клуб «Оренбург» искренне сожалеет о сложившейся ситуации и, подчиняясь решению CAS, прекращает работу Владимира на сборах», — говорится в заявлении клуба.
19 июля 2021 года ФИФА объявила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов).
Весной дисквалификация была продлена ещё на полгода после обращения WADA в CAS.
Ранее президент «Оренбурга» назвал Обухова пострадавшим в истории с допингом.