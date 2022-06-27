«Ахмат» разгромил пензенский «Зенит» в товарищеском матче

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Грозненский «Ахмат» одержал победу над пензенским «Зенитом» в товарищеском матче в рамках летнего тренировочного сбора.
«Ахмат» разгромил пензенский «Зенит» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 9:1 в пользу подопечных Андрея Талалаева.

В составе грозненцев дубль оформили Идрис Умаев, Саид Алиев, Иван Олейников, также по одному мячу забили Антон Швец, Владимир Ильин и Абубакар Иналкаев.

«Ахмат» в сезоне-2021/22 занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России и набрал 40 очков.

Ранее дебютный гол Фассона принёс «Локомотиву» победу над «Велесом» в контрольном матче.

 

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