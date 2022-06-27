«Спартак» объявил о расторжении контракта с Ларссоном

Нападающий Джордан Ларссон покинул «Спартак».

«Благодарим Джордана за время, проведённое в «Спартаке», — сообщается на официальном сайте московского клуба.

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. Он провёл в составе красно-белых 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле он воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа.